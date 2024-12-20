Петербургская полиция провела «точечные» миграционные проверки стройплощадок, где прошерстила документы более 400 иностранцев.
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Петербургская полиция провела «точечные» миграционные проверки стройплощадок, где прошерстила документы более 400 иностранцев.