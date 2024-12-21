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Евгения Крупицкая: «Беспокоит большой палец на ноге, это сильно меня лимитирует. У меня трещина, это стресс-перелом»

– Как прошло твое лето? – Мое лето прошло просто прекрасно. Не было ни одного сбоя, а раньше были либо болезни, либо травмы.

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