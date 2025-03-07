Эксперты рассказали о росте спроса на рынке долгосрочной аренды недвижимости

За год спрос на аренду квартир значительно увеличился во Владивостоке, Барнауле, Ижевске и Улан-Удэ. Среди всех форматов жилья год к году самый большой рост показали трехкомнатные квартиры — ими стали интересоваться на 11% чаще, следует из данных сервиса «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.