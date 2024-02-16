Носим трендовые брючные костюмы как Шейк и Ратаковски

Главный тренд 2024 года – это стильные и строгие деловые костюмы. Это раньше данные комплекты носили исключительно на работу, сейчас их называют деталью городского стиля, поэтому носят костюмы не только в офис, но и на прогулку, в кафе, встречу с друзьями и так далее.