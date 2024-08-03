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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байрамян об «изи катке» Глушенкова: «Когда выигрываешь 5:0, можно куражиться и говорить все что хочешь. Сказал и сказал»

Петербуржцы на своем поле разгромили «Ростов» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ. Глушенков сделал хет-трик. После матча полузащитник «Зенита» сказал, что это была «изи катка» (легкая игра – Спортс).

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