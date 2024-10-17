Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия.
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