Полицейские-ветераны боевых действий смогут получить дополнительный отпуск

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в правительстве рассмотрят выделение полицейским отпуск наравне с военнослужащими, прошедшими боевые действия.
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