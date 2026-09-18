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Экипаж подбитого российского танка еще полтора месяца бил по целям ВСУ

Экипаж подбитого российского танка еще полтора месяца бил по целям ВСУ

Российские танкисты полтора месяца вели огонь из уцелевшего орудия обездвиженного танка. Экипаж поддерживал пехоту и пресекал попытки прорыва, ежедневно доставляя к машине снаряды.

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