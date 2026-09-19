Как я готовлю семена томатов к посеву: быстрые и дружные всходы за несколько дней

Выращивание томатов начинается задолго до того, как на грядках появятся первые зелёные кустики. Всё решается на этапе подготовки семян.
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