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Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»

Турнир проходит в Оттаве с 26 декабря по 5 января, Россия отстранена от участия. – Что бросилось в глаза в Оттаве? – Хороший турнир – в плане конкурентности и непредсказуемости.

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