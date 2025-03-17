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  • V K
    А что позорного-то?Калужский депутат...
  • Eduard
    Ему и рот открывать не надо,что бы над одним егр видом ржать не начали.Отправьте его на фронт там сразу мужиком станит!Стендапера Артеми...
  • Eduard
    Чучело крашеное!Стендапера Артеми...

"Волосы отрастают, и жизнь продолжается". Бьянка Балти показала, как лечится от рака

"Волосы отрастают, и жизнь продолжается". Бьянка Балти показала, как лечится от рака

Бьянка Балти, которой в прошлом году диагностировали рак яичников третьей стадии, опубликовала новые фотографии в своих соцсетях.

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