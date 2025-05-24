Марат Айзатуллин рассказал о прогрессе программ капитального ремонта в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин представил отчет о текущем состоянии и прогрессе в реализации программ капитального ремонта в республике.
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