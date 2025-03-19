Польский политик разгромил выставку ЛГБТ баллончиком краски

Кандидат в президенты Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ в Ополе Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента, Гжегож Браун, разгромил выставку, организованную ЛГБТ-сообществом ((ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на рыночной площади в Ополе в его родной стране, сообщило TVP Info.