Русская весна
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Русская весна

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«Не уважаю народ России»: Зеленский отказался говорить на русском и матерился, отвечая на вопросы об РФ (ВИДЕО)

«Не уважаю народ России»: Зеленский отказался говорить на русском и матерился, отвечая на вопросы об РФ (ВИДЕО)

Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Он отказался отвечать на вопросы на русском языке (Фридман знает русский), заявив, что не уважает «ни руководителя России, ни её народ».

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Комментарии
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Eduard
Мы русские Майдан у них не проводили,не скакали,пр Одессе с керосином не носились.Но наше мы не отдадим!
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21 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
Ну, пусть кудахчет на своём, привычном для него языке. России нас рать на его хотелки. Кем себя возомнил, этот ошмёток?
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21 час.
Svetlana Kuzmina
Ничего хорошего в жизни этого Кровавого клоуна уже не будет, он проклят всеми россиянами до седьмого колена, а его злато, которое он получил продав Украину и уничтожив украинскую нацию, принесёт ему и его потомкам только горе горькое.
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20 час.

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