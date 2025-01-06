«Не уважаю народ России»: Зеленский отказался говорить на русском и матерился, отвечая на вопросы об РФ (ВИДЕО)

Eduard Мы русские Майдан у них не проводили,не скакали,пр Одессе с керосином не носились.Но наше мы не отдадим!

AS Anatoliy Skorohodov Ну, пусть кудахчет на своём, привычном для него языке. России нас рать на его хотелки. Кем себя возомнил, этот ошмёток?