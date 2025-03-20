Си Цзиньпин подчеркнул важность устойчивого и здорового развития культурно-туристической индустрии

Куньмин, 20 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во второй половине дня среды совершил инспекционную поездку по древнему городку Лицзян провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/, в ходе которой он подчеркнул важность устойчивого и здорового развития культурной и туристической индустрии.