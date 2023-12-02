Стало известно о массовых рейдах в московских ЛГБТ-клубах

Московские полицейские провели массовые рейды в пяти столичных ЛГБТ-клубах. Проверки прошли в ночном заведении на Малой Якиманке, в клубе у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка».
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