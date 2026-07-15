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Дмитрий Позов поставил 1 млн рублей на гол Месси в матче Англия – Аргентина

Комик Дмитрий Позов поставил крупную сумму на матч Англия – Аргентина. Участник шоу «Импровизация» поставил 1 миллион рублей на гол Лионеля Месси в матче по коэффициенту 2.

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