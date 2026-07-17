Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«С Батькой не забалуешь!»: Недавно прибывшие в Белоруссию мигранты из Узбекистана уже просятся домой. Они уедут?

«С Батькой не забалуешь!»: Недавно прибывшие в Белоруссию мигранты из Узбекистана уже просятся домой. Они уедут?

   Не обязательно учиться на чужих ошибках, надо просто не делать своих и если уж начал дело, то надо до конца гнуть свою линию, без всяких уступок и реверансов.

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