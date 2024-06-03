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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Тибодо «практически наверняка» подпишет продление контракта с «Никс» с зарплатой не менее 10 млн долларов за сезон

Известный тренер «практически наверняка» подпишет продление контракта с «Никс» с зарплатой не менее 10 миллионов долларов за сезон.

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