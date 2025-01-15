Hill: Трамп мог бы предложить РФ космическую программу за мир на Украине

Избранный лидер США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновить активное сотрудничество в космической сфере, а также участвовать в совместной программе для быстрого завершения украинского конфликта, пишет The Hill.
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