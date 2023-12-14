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Зеленский забыл о потере Соледара, Артёмовска и Марьинки 

Зеленский забыл о потере Соледара, Артёмовска и Марьинки 

Россия в этом году не смогла добиться результатов и не заняла ни одного населенного пункта. Об этом в рамках саммита стран Северной Европы заявил президент Украины Владимир Зеленский, который после неудачной поездки в США отправился с неанонсированным визитом в Норвегию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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