Зеленский забыл о потере Соледара, Артёмовска и Марьинки 

Россия в этом году не смогла добиться результатов и не заняла ни одного населенного пункта. Об этом в рамках саммита стран Северной Европы заявил президент Украины Владимир Зеленский, который после неудачной поездки в США отправился с неанонсированным визитом в Норвегию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».