Бастрыкин: для украинских преступников необходим трибунал по типу Нюрнбергского

Украинских военных преступников следовало бы судить на международном трибунале. С таким заявлением в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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