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Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана на фоне высказываний Прилепина

Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана на фоне высказываний Прилепина

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны в связи с высказыванием писателя и сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории республики к РФ.

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