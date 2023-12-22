Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана на фоне высказываний Прилепина

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны в связи с высказыванием писателя и сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории республики к РФ.
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