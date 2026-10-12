Глава управы Марфина провёл еженедельный обход территории

Сегодня глава управы района Марфино Игорь Мальцев провёл еженедельный обход территории. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина, муниципальный депутат Екатерина Синицына, сотрудники управы, представители ГБУ «Жилищник района Марфино» и сотрудник полиции.
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