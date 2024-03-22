«Люди стучат ладонями в двери». Очевидец рассказал о теракте в «Крокус Сити Холл»

Зал "Крокус Сити Холл" был заполнен "на 70%" перед началом террористической атаки, многие люди остались запертыми внутри здания, а через 25 минут после того, как прозвучали первые выстрелы, пути подъезда к зданию все еще не были перекрыты, рассказал RTVI очевидец событий, видеограф и свадебный фотограф Дэйв Примов.