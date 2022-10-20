Главное из заявлений секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Совет Федерации одобрил ВП

Совет Федерации одобрил указ президента о введении военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Главное из заявлений секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева: ▪️ Совбез на заседании обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса; ▪️ Убежище в России, спасаясь от геноцида, нашли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины; ▪️ Изменения в концепцию государственной миграционной политики РФ будут внесены до конца текущего года; ▪️ Государство окажет содействие возвращению жителей четырех новых регионов РФ домой по мере создания там безопасных условий; ▪️ Действия США и их союзников спровоцировали многомиллионный поток беженцев по всему миру, в том числе с Украины; ▪️ Патрушев допустил, что новой волне миграции поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе; ▪️ Предусмотрены поправки, ужесточающие миграционные контроль и ответственность иностранцев за нарушение миграционных правил; ▪️ Секретарь СБ РФ сообщил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.