ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Не надоело сочинять, подстилка пиндосная?Как-то все туманн...
  • Валерий
    Эшелон из Словакии должен быть уничтожен.-слово за генералом.Смерть ползет: Ба...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Неужели вы так наивны, что думаете Суровикин  просто по глупости все рассказывает?! Наверняка это не просто "проинфор...По следам выступл...

Главное из заявлений секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Совет Федерации одобрил ВП

Главное из заявлений секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Совет Федерации одобрил ВП

Совет Федерации одобрил указ президента о введении военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Главное из заявлений секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева: ▪️ Совбез на заседании обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса; ▪️ Убежище в России, спасаясь от геноцида, нашли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины; ▪️ Изменения в концепцию государственной миграционной политики РФ будут внесены до конца текущего года; ▪️ Государство окажет содействие возвращению жителей четырех новых регионов РФ домой по мере создания там безопасных условий; ▪️ Действия США и их союзников спровоцировали многомиллионный поток беженцев по всему миру, в том числе с Украины; ▪️ Патрушев допустил, что новой волне миграции поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе; ▪️ Предусмотрены поправки, ужесточающие миграционные контроль и ответственность иностранцев за нарушение миграционных правил; ▪️ Секретарь СБ РФ сообщил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх