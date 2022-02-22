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Bloomberg: США вывезут оставшийся на Украине дипкорпус в Польшу

Bloomberg: США вывезут оставшийся на Украине дипкорпус в Польшу

Власти Соединённых Штатов Америки отдали распоряжение перевезти оставшихся американских дипломатов на Украине в Польшу, куда переносится посольство.

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