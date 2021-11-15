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Мурашко призвал достичь нужного уровня вакцинации за несколько недель

Мурашко призвал достичь нужного уровня вакцинации за несколько недель

Достичь необходимого уровня вакцинации от коронавируса в России можно и нужно в течение нескольких недель.

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Комментарии
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Василий Лыгин
В шаговой доступности от места моего проживания есть поликлиника. Если в ней будут вакцинировать с той же скоростью, как сейчас, процесс затянется на годы! Мурашко, Ау! Вернитесь на нашу планету!
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19 час.

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