Мурашко призвал достичь нужного уровня вакцинации за несколько недель

АиФ.ru | Объясняем, что происходитПолитикаМурашко призвал достичь нужного уровня вакцинации за несколько недельДостичь необходимого уровня вакцинации от коронавируса в России можно и нужно в течение нескольких недель.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииВасилий ЛыгинВ шаговой доступности от места моего проживания есть поликлиника. Если в ней будут вакцинировать с той же скоростью, как сейчас, процесс затянется на годы! Мурашко, Ау! Вернитесь на нашу планету!Ответить19 час.
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