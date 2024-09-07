В Индии отозвали спорное руководство по медицинскому образованию

Руководство по компетентностному медицинскому образованию (CBME), вызвавшее протест врачей и активистов ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отозвала Национальная медицинская комиссия (NMC), 5 сентября сообщает ANI News.
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