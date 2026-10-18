На всей территории полуострова действует режим ограничения потребления электроэнергии. На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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