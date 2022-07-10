Мировое обозрение

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Куда движется Казахстан?

Куда движется Казахстан?

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики предложил «диверсифицировать» поставки казахстанской нефти за рубеж.

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