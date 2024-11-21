Зеленский пожаловался, что Запад не реагируют на удар «Орешником»

Evgenija Palette Смотри, Зеля, как бы Запад ни отреагировал на твое "всё еще существование"...

Андрей Шишинов "Сейчас сильной реакции мира нет" Есть и ещё какая. В ООН например (а они в нью- йорке сидят) обделались по полной и уже верещат о необходимости как можно скорее закончить конфликт... Прекрасно понимая, что останется от их штаба в случае удара России.