Западные государства не реагируют на удар ВС РФ по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский пожаловался, что Запад не реагируют на удар «Орешником»
Комментарии
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Evgenija Palette
Смотри, Зеля, как бы Запад ни отреагировал на твое "всё еще существование"...
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16 час.
Андрей Шишинов
"Сейчас сильной реакции мира нет" Есть и ещё какая. В ООН например (а они в нью- йорке сидят) обделались по полной и уже верещат о необходимости как можно скорее закончить конфликт... Прекрасно понимая, что останется от их штаба в случае удара России.
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7 час.
Evgenija Palette
Зеля совсем ЗАЮМОРИЛСЯ... Запад, значит, должен СИЛЬНО, по твоему выражению, реагировать на оружие, которое поражает гражданские инфраструктуры и мирных людей????! Да что ты говоришь, ГОЛУБЬ СИЗОКРЫЛЫЙ? Я, значит, БУДУ ТЕБЯ БИТЬ, А ТЫ СТОЙ! НЕ ДВИГАЙСЯ! А будешь двигаться, или давать сдачи, ЗАПАД "СИЛЬНО" СРЕАГИРУЕТ... Ты в своем уме, ДОЛБАННЫЙ НАРКОМАН?
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7 час.
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