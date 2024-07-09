New York woman charged with torturing, murdering romantic partner

A New York woman has been indicted for murder and a rare charge of torture in connection to the September death of her romantic partner, Westchester County District Attorney Miriam Roach announced Monday.
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