Вратарь «Нэшвилла» Сарос отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярных чемпионатов НХЛ

Юусе Сарос отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярки НХЛ. Финский вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:3).
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