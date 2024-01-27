«Сопровождалось невиданными издевательствами и пытками»: ФСБ публикует документы о массовом уничтожении евреев нацистами

К Международному дню памяти жертв Холокоста, который установлен ООН в 2005 году на годовщину освобождения советскими войсками Освенцима 27 января 1945 года, ФСБ РФ обнародовала справку начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова о зверствах нацистов на оккупированных территориях страны в отношении еврейского населения.