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Депутат Бессараб рассказала, какие пенсионеры получат двойную выплату

Депутат Бессараб рассказала, какие пенсионеры получат двойную выплату

По информации, предоставленной РИА Новости членом комитета ГД по соцполитике Светланой Бессараб, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости.

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