Депутат Бессараб рассказала, какие пенсионеры получат двойную выплату

По информации, предоставленной РИА Новости членом комитета ГД по соцполитике Светланой Бессараб, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости.
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