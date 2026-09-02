«Раз пошла такая пьянка, жги последний «Эпицентр»: российские ВКС добивают крупнейшую сеть украинских гипермаркетов, в Киеве круглые сутки воют сирены

Российские ВКС перешли на круглосуточное «закошмаривание» Киева и всей Украины Фото: Украинская оккупационная администрация Запорожской области Россия, похоже, пробует незамыленную, интересную схему ударов по Украине.
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