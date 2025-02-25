Лавров заявил, что в ООН начали понимать первопричины конфликта на Украине

МОСКВА, 25 Февраля, ФедералПресс. Голосование в Совбезе ООН, где Россия, Китай и США единым фронтом поддержали резолюцию по конфликту на Украине, демонстрирует, что в организации начали принимать сторону Москвы.
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