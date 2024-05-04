Politico узнала об опасениях США отправлять на Украину дроны MQ-9 из-за мощи ВС РФ

Украина хочет заполучить американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper, однако в США считают, что эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут в кратчайшие сроки уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает 3 мая газета Politico со ссылкой на источники.
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