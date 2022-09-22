FiNE-NEWS

1 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Так-то у запада тоже есть инфраструктурные объекты.Газовое предупреж...
  • Misha Glusch
    это ожидалось, пару амьериканских газовозов нужно помножить на нольГазовое предупреж...
  • Надежда Никитина
    И никакого Рогозина.Что может означат...

На шоссе в восточном Китае протестировали несколько автомобилей на магнитной подушке

На шоссе в восточном Китае протестировали несколько автомобилей на магнитной подушке

Как только разговор заходит о магнитной подвеске, люди сразу думают о железной дороге. Это вполне оправдано после новостей о том, что новые железнодорожные системы с ее использованием развивают фантастические скорости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх