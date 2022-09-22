На шоссе в восточном Китае протестировали несколько автомобилей на магнитной подушке

Как только разговор заходит о магнитной подвеске, люди сразу думают о железной дороге. Это вполне оправдано после новостей о том, что новые железнодорожные системы с ее использованием развивают фантастические скорости.
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