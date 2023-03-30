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Глава Пелымского округа назвал причину пожара на газопроводе в Свердловской области

Глава Пелымского округа назвал причину пожара на газопроводе в Свердловской области

Пожар на газопроводе в районе Пелыма Свердловской области стал результатом взрыва. Об этом сообщил руководитель администрации городского округа Пелым Шахит Алиев.

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