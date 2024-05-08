Легендарному советскому бренду — 88. Как родилась Докторская колбаса за 2.20

Два рубля 20 копеек. Если спросить любого жившего в СССР человека – какой товар стоил эту цену, он сразу ответит – конечно же, это «Докторская колбаса»! Ставшая своеобразным брендом своего времени, который и спустя 88 лет после своего появления сразу же узнается внуками и правнуками тех, кто ….