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Царьград

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В Сочи отопительный сезон перенесли на 11 ноября

В Сочи отопительный сезон перенесли на 11 ноября

В Сочи отопительный сезон начнется позже изначально запланированного срока. Соответствующее решение приняли городские власти с учетом метеорологической обстановки и поступающих от местных жителей заявок.

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