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Екатерина Боброва: «Как я поняла, Трусова была морально не готова выступать на Кубке Первого канала. Поддерживаем ее и будем желать скорейшего ментального выздоровления»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва поделилась мнением об отказе Александры Трусовой от выступления на Кубке Первого канала.

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