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Паредес отказался говорить о Мбаппе: «О тех, с кем у меня не было отношений, ничего сказать не могу»

Экс-хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес отказался говорить о Килиане Мбаппе. «Не мне стоит говорить о нем. С одними игроками «ПСЖ» у меня была связь, с ними у меня были взаимоотношения.

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