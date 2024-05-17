Вот это да! У Анджелины Джоли обнаружились целых два тайных бойфренда

Актриса умело скрывает свою личную жизнь. Анджелина Джоли завела двух тайных любовников LEGION-MEDIAФанаты Брэда Питта с негодованием узнали, что Анджелина Джоли, которая изображает из себя совершенно несчастную и лишенную какой-либо личной жизни жертву своего бывшего мужа, как оказалось, тайно встречается даже не с одним, а с двумя мужчинами! Об этом сообщило со слов инсайдера издание In Touch.