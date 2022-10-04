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На Касимовском шоссе в Рязани неизвестный повредил три автомобиля

На Касимовском шоссе в Рязани неизвестный повредил три автомобиля

По словам автора поста, инцидент произошёл в ночь с 27 на 28 сентября. «Молодой человек вышел из подъезда дома, который находится по адресу Касимовское шоссе, 49 и ударил по зеркалам трёх машин, тем самым сломал и разбил», - рассказала рязанка.

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