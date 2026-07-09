Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

988 подписчиков

В топку ВСУ: в Германии разнесли новые транши НАТО для Киева

В топку ВСУ: в Германии разнесли новые транши НАТО для Киева

Накануне саммита НАТО лидер АдГ выступил против ежегодного выделения Украине 70 миллиардов евро, пишет BZ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Словакия, Венгрия, теперь уже Испания и Польша начали выступать ВРАЗРЕЗ с &quot;политикой партии&quot;... По-моему это симптом СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! С его властями же просто переговариваться НЕВОЗМОЖНО (это Мински показали)! Больно уж поддержкой укронациков-террористов повязаны! А других ПОКА нет - ЭТИ всё нарываются, чтобы их СВОИ же граждане скинули - но пока у власти ... Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как &quot;маниловское&quot; руководство ЕС - НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду непонятным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся &quot;накануне грандиозного шухера&quot;! Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если &quot;причём&quot; - то так замаскировано, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!!
Ответить
4 н.