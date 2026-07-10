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Нижегородская правда

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Андрей Чугунов: «Никто не имеет права объявлять изгоем ни одну из наций»

Андрей Чугунов: «Никто не имеет права объявлять изгоем ни одну из наций»

«С античных времен Олимпийские Игры были не просто спортивным событием, а важным общественным и дипломатическим институтом, который напоминал разрозненным греческим полисам об их культурной и религиозной общности», — считает журналист Андрей Чугунов, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.

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