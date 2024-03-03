В Керчи автоледи въехала в забор

Вчера в 17 часов 40 минут в Керчи в районе дома 37 по улице Театральная водитель 1986 г.р., управляя автомобилем «Сузуки», не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (забор), сообщили в пресс-службе МВД по РК.